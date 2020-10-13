В Ереване назвали основное отличие от Баку в боях в Карабахе

Главный советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна, экс-министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что Азербайджан во время конфликта в Нагорном Карабахе применил все свои вооружения, в то время как армянская сторона пока ведет себя сдержанно и не использует весь военный потенциал. Его слова передает РИА «Новости».

«Используется вся сетка вооружений, которая есть у Азербайджана. Это ракетные системы, системы залпового огня, минометы. Мы еще не все использовали, мы ведем себя сдержанно. Не бьем по городам, они Степанакерт разрушили просто», — сказал Арутюнян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Алиев заявил, что Армения первая нарушила перемирие в Карабахе

— Пашинян обвинил Турцию в «подстрекательстве войны» в Карабахе

— В Карабахе с начала боев погиб 31 человек