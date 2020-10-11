В Карабахе заявили о гибели 25 мирных граждан за время конфликта

Омбудсмен непризнанного Нагорного Карабаха Артак Бегларян рассказал о погибших и пострадавших среди мирного населения с момента начала боевых действий в регионе. Об этом сообщается на его сайте.

Бегларян уточнил, что по данным на 9 октября убитыми среди мирных граждан числятся 20 человек, среди которых 12 мужчин, семь женщин и маленькая девочка.

Кроме того, ранения получили в общей сложности 101 человек, из которых 81 гражданин имеет тяжелые травмы.

При этом он уточнил Sputnik Армения, что по меньшей мере пять граждан были убиты после решения Армении и Азербайджана по становлению режима прекращения огня с 12.00 10 октября.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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