В Степанакерте вновь раздались взрывы

Еще одна серия взрывов раздалась в столице непризнанной Нагорном-Карабахской республики (НКР), Степанакерте, передает РИА «Новости».

Как уточняется, это произошло в 2.50 по местному времени (1.50 мск). В столице НКР сразу включили сирену воздушной тревоги.

Утром 10 октября в рамках прошедших накануне в Москве трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана и Армении Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 субботы, 10 октября, в зоне боевых действий в Карабахе. Позже появилась информация, что боевые действия все равно продолжаются.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Срыв перемирия: Ереван и Баку обвинили друг друга в нападениях

— Армения утверждает, что Азербайджан срывает соглашение о прекращении огня

— Города Мартуни и Шуши в Карабахе подверглись ракетному обстрелу