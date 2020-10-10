МИД Азербайджана заявляет о продолжающихся боевых действий в Карабахе

Глава МИД Азребайджана Джейхун Байрамов заявил, что прекращение огня в зоне карабахского конфликта еще не началось, так как нет условий для его реализации. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока прекращение огня по гуманитарным соображениям не началось из-за отсутствия условий для его реализации», — сказал Байрамов.

От добавил, что боевые действия пока продолжаются.

Байрамов подчеркнул, что срок прекращения огня в документе, подписанном ранее в Москве, не прописан.

«Главное — это то, что процесс будет организован Международным комитетом Красного Креста», — сказал министр.

Ранее заведующий сектором по работе с зарубежными СМИ и НПО администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов заявил о полной остановке боевых действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Утром 10 октября в рамках прошедших накануне в Москве трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана и Армении Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 субботы, 10 октября, в зоне боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Турции заявили, что прекращение огня в Карабахе не решит окончательно проблему

— Баку пригрозил возобновить военные действия в Карабахе

— Азербайджан заявляет о полном прекращения огня в Карабахе