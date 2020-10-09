Военную технику подтягивают к Бишкеку

Колонна бронетехники движется в сторону Бишкека, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на распространенную в сети видеозапись.

На кадрах видно, как колонна БТР движется по дороге ночью. По заявлениям распространителей видео, бронетранспортеры подтягивают к киргизской столице.

Ранее сообщалось, что власти Киргизии проняли решение ввести в стране чрезвычайное положение с 10 октября.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, где также располагается президентская администрация. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку.

Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова. Ряд оппозиционеров не согласились с данным назначением и создали свой координационный совет, выдвинув на должность премьера Омурбека Бабанова.

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