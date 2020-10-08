Путин призвал остановить боевые действия в Карабахе

Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, чтобы осуществить обмен пленными и телами погибших, передает пресс-служба Кремля.

«После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент Российской Федерации обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — указано в сообщении.

Отмечается, что российский лидер также пригласил глав МИД Армении и Азербайджана 9 октября приехать в Россию для проведения консультаций по данным вопросам.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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