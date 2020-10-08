Россия надеется, что ДОН будет полноценно функционировать в 2021 году

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва надеется на полноценное функционирование Договора по открытому небу в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломаты отметили, что решение американской стороны выйти из соглашения нанесло вред безопасности Европы.

Кроме того, ведомство добавляет, что некоторые участники ДОН не готовы согласовать обязательства по не передаче данных о полетах третьим странам после выхода США.

МИД заключил, что Россия намерена определять свои действия в отношении договора, опираясь на решения других участников.

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