Азербайджан сообщает об обстреле своих сел Арменией

Вооруженные силы Армении ведут обстрел азербайджанских сел, есть убитые и раненые, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Армянские вооруженные силы с утра обстреливают села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов», – указано в сообщении.

Азербайджанская армия «принимает адекватные меры», отмечает военное ведомство.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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