Интенсивность разрыва снарядов под Рязанью снизилась

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Интенсивность разрыва снарядов в Рязанской области снизилась до одного взрыва в 15-25 минут, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Снижение интенсивности разрывов свидетельствует об уничтожении основных групп боеприпасов в эпицентре пожара, указано в заявлении оборонного ведомства. Отмечается, что в ближайшее время специалисты смогут начать локализацию очагов пожара на территории склада боеприпасов.

Ранее стало известно, что в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего начали взрываться боеприпасы.

Спасатели эвакуировали 10 сел в окрестностях складов, на место ЧП направлен пожарный поезд. По последним данным, при пожаре пострадали восемь человек, из них пять госпитализированы.

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