СК возбудил уголовное дело из-за пожара на складе боеприпасов

По факту пожара на складе боеприпасов под Рязанью возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

Дело заведено по ст. 349 УК РФ (Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

«По уголовному делу создана следственная группа. На место происшествия выехали сотрудники военного следственного отдела и военного следственного управления СК России по Западному военному округу. Выполняются первоначальные следственные действия», — говорится в сообщении.

Днем 7 августа на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области произошел пожар, после которого начались взрывы боеприпасов. Из-за взрывов были повреждены десятки жилых домов, эвакуированы более 2,3 тыс. человек.

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