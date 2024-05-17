В Севастополе временно отключат городское освещение

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что движение электротранспорта приостановят в городе из-за проведения ремонтных работ на подстанции после того, как на нее упали обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Его слова приводит ТАСС.

«На сегодняшний вечер ограничения будут связаны с тем, что мы временно останавливаем движение электротранспорта в городе, заменяем автобусным парком соответствующие маршруты», — сказал он.

По его словам, городское освещение также не будет работать. Глава города пообещал, что к 6 утра по московскому времени ремонтные работы должны завершиться и Севастополь снова получит необходимое энергоснабжение.

До этого губернатор сообщил, что в Севастополе отменили занятия во всех школах, детских садах, а также колледжах и техникумах, из-за нехватки электроэнергии. Он уточнил, что с детьми, которых уже привезли в детсады, воспитатели продолжат заниматься, пока их не заберут родители.

В ночь на 17 мая Севастополь атаковали украинские беспилотники. Обломки одного из БПЛА рухнули на подстанцию «Севастополь», после чего в городе произошло частичное отключение света.

Ранее беспилотники атаковали нефтезавод в Туапсе.