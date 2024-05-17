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Капитана теплохода из Керчи будут судить за контрабанду мазута на 9 млн рублей

В Краснодарском крае капитан теплохода попал под суд за контрабанду мазута

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Капитана теплохода будут судить за контрабанду мазута на 9 млн рублей. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, житель города Керчи, работавший капитаном теплохода, с декабря 2020 по февраль 2021 года занимался транспортировкой и бункеровкой мазута.

В этот период он прибыл в морской порт «Кавказ» и предоставил документацию о непересечении государственной границы РФ, чтобы не декларировать перемещаемый мазут и исключить прохождение пограничного и таможенного контроля, но затем вышел в нейтральные воды.

Там капитан выгрузил 270 тонн незадекларированного нефтепродукта стоимостью более 9 млн рублей на борт другого судна. Его обвинили в трех эпизодах контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее четверо бортпроводников вывезли контрабандой миллионы долларов из США в Доминикану.

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