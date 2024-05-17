Руководство «Барселоны» дало понять Хави, что ему надо уйти из команды

Главный тренер «Барселоны» Хави провел встречу с вице-президентом каталонского клуба Рафой Юсте, на которой также присутствовал близкий друг президента «Барсы» Жоана Лапорты Алехандро Эчеваррия, передает AS.

На встрече Эчеваррия дал понять Хави, что специалисту надо уйти из команды после текущего сезона. Также Хави провел телефонный разговор с Лапортой. Между Хави и Лапортой состоится личная встреча через несколько дней после окончания сезона.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона. Свое решение об уходе специалист объяснил тем, что клубу необходимо сменить курс.

В конце апреля стало известно, что Хави изменил свое решение. Об этом рассказал вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» может уволить Хави.