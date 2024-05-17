В центре Белгорода слышны взрывы

В центре Белгорода на фоне предупреждения о ракетной опасности слышны взрывы. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает РИА Новости.

Очередной сигнал ракетной опасности был запущен в Белгороде вечером 17 мая. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — предупредил он жителей, посоветовав белгородцам укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, такими, как коридор, ванная, туалет, кладовая. Тем же, кто в момент объявления тревоги находится на улице, Гладков рекомендовал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Утром 17 мая стало известно об отражении рекордной атаки беспилотников: российские силы ПВО за ночь сбили более 100 дронов ВСУ.

Над территорией Крымского полуострова был перехвачен и уничтожен 51 дрон, в Краснодарском крае — 44 БПЛА, шесть беспилотников над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области. Всего над российским регионами было уничтожено 102 дрона.

Ранее священник упрекнул жителей Белгорода в недостаточно усердных молитвах при обстрелах.