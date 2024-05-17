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Отказ от мяса снижает риск развития рака и болезней сердца, подтвердили ученые

PLOS ONE: веганская диета предотвращает развитие рака и болезней сердца

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Ученые из Школы перспективных исследований Sant'Anna в Италии подтвердили, что отказ от мясных продуктов в пользу растительных снижает риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний за счет снижения воспаления в организме и нормализации обмена липидов и глюкозы. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Работа итальянских ученых представляет собой обзор ранее опубликованных научных сведений о влиянии питания на риски развития различных заболеваний. В исследовании также учитывались результаты других систематических обзоров, мета-анализов и научных работ. Отмечается, что ученые сосредоточились на оценке пользы растительных диет, включая веганство, ововегетарианство (допускает потребление яиц), лактовегетарианство (допускает потребление молочных продуктов) и лакто-ововегетарианство (разрешены и яйца, и молочные продукты).

Обзор показал, что веганская и вегетарианская диеты были связаны со значительными общим снижением вероятности развития рака, диабета и ожирения. Польза такого питания была обусловлена снижением концентрации С-реактивного белка в организме (информативный маркер воспаления), повышением резистентности к инсулину, улучшением контроля сахара в крови, снижением уровня «плохого» холестерина и жировой массы в теле. Однако связь между отказом от мясных продуктов и показателями кровяного давления осталась неясной.

Исследователи отметили, что риск развития рака желудочно-кишечного тракта (желудка, кишечника, пищевода) был ниже у тех, кто избегал употребления красного мяса.

По мнению ученых, более высокая продолжительность жизни и крепкое здоровье людей, отказавшихся от мясных продуктов, было следствием не только изменений в питании, но и выбором и пользу здорового образа жизни в целом.

Ранее ученые нашли причину лекарственной устойчивости рака.

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