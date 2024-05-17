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Экс-игрок «Спартака»: я бы дал Слишковичу поработать главным тренером команды

Экс-игрок «Спартака» Деменко: трудно назвать плюсы от назначения Станковича

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Dinamik/Wikimedia

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко отреагировал на новость о том, что Деян Станкович назначен на пост главного тренера московского «Спартака», заявив, что дал бы поработать Владимиру Слишковичу, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Какие плюсы от назначения Станковича? Трудно сказать. Я бы вообще дал поработать Слишковичу. Да, он остается в команде, но я не понимаю, в каком качестве. Хорошо, если он найдет со Станковичем общий язык», — сказал Деменко.

«Спартак» объявил накануне, что Деян Станкович возглавит команду с сезона-2024/25, а Владимир Слишкович, сейчас исполняющий обязанности главного тренера, продолжит работу в его штабе как один из помощников. В данный момент красно-белые занимают пятое место в таблице Российской премьер-лиги, набрав 46 очков после 28 туров. При этом команда проиграла финал Пути регионов Кубка России калининградской «Балтике» (0:1) и не смогла выйти в Суперфинал турнира. Станкович во время своей тренерской карьеры приводил к чемпионским титулам сербскую «Црвену Звезду» и венгерский «Ференцварош».

Ранее стало известно, почему «Спартак» не возглавил Маурицио Сарри.

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