Над Брянской областью уничтожен беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ над Климовским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавших нет.

Вечером 17 мая в Белгородской области Вооруженные силы Украины обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе.

Также Министерство обороны РФ сообщило, что 17 мая около 15:30 по московскому времени пресекло попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории РФ.

Военный эксперт Алексей Леонков назвал цели массированного налета украинских дронов на российскую территорию. По его словам, противник пытается показать США хоть какие-то «успехи», поскольку на фронте похвастаться нечем.

Ранее эксперт объяснил, при каких условиях ВСУ сами сдадут Харьков.