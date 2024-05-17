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Силы ПВО отразили атаки над Белгородской и Брянской областями

Минобороны РФ: над Белгородской и Брянской областями отражены атаки ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Над Брянской и Белгородской областями российские силы ПВО уничтожили украинскую ракету «Точка-У» и беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны РФ.

Атака была пресечена 17 мая около 19:40.

Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью была сбита оперативно-тактического комплекса «Точка-У».

Над территорией Брянской области — украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Иные подробности не приводятся.

Незадолго до того РИА Новости сообщило, что в центре Белгорода на фоне предупреждения о ракетной опасности были слышны взрывы.

Очередной сигнал ракетной опасности был запущен в Белгороде вечером 17 мая.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — предупредил местных жителей глава региона.

Он посоветовал белгородцам укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, такими как коридор, ванная, туалет, кладовая. Тем же, кто в момент объявления тревоги находится на улице, Гладков рекомендовал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь сбили над Россией более 100 дронов ВСУ.

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