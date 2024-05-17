Участник Евровидения может предстать перед судом в ЕС

Участник международного песенного конкурса Евровидение от Нидерландов Йост Кляйн может предстать перед судом в Швеции. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на его адвоката Яна-Оке Фельта.

Кляйн принимал участие в Евровидении-2024 и был дисквалифицирован 11 мая. Отмечалось, что он сделал угрожающий жест в сторону женщины-оператора, которая снимала Кляйна без его согласия.

Юрист сообщил, что артист отрицает, что угрожал оператору. По его словам, Кляйн заранее договорился с организаторами о том, что его не будут снимать во время выхода со сцены, но оператор проигнорировала просьбу певца, после чего тот оттолкнул камеру.

Шведская полиция сообщила, что закончила расследование. Отмечается, что решение о возбуждении дела примут в течение нескольких недель.

«Евровидение-2024» проходило с 7 по 11 мая в Мальме на юге Швеции. Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году из-за проводимой ею специальной военной операции на Украине. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова охарактеризовала мероприятие закатом Европы.

Победителем «Евровидения» в 2024 году стал рэпер Nemo (Немо Меттлер) из Швейцарии с песней The Code. Второе место занял хорватский певец Baby Lasagna, третье место заняли хип-хоп исполнительницы с Украины — Алёна Савраненко и Jerry Heil (Яна Шемаева).

Ранее Владимир Путин предложил альтернативу «Евровидению».