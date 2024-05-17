Создан новый анализ крови для оценки риска инсульта

Ученые из Женской больницы Бригхэма (Великобритания) разработали высокоточный анализ крови, позволяющий прогнозировать надвигающийся инсульт. Он основан на оценке концентрации белков GFAP и D-димера в организме. Результаты опубликованы в журнале Stroke: Vascular and Interventional Neurology.

Исследователи объяснили, что большинство инсультов являются ишемическими, то есть вызванными нарушениями притока крови к мозгу. Самый агрессивный и опасный инсульт ишемического типа возникает вследствие акклюзии сосудов — закупорке крупных артерий головного мозга. Когда кровоснабжение мозга нарушается, недостаток кислорода и питательных веществ приводит к уничтожению мозговых клеток за несколько минут.

Отмечается, что человеку, пережившему такой инсульт, оказывают помощь методом механической тромбэктомии — хирургической процедуры, которая устраняет закупорку. Чем раньше будет проведено вмешательство — тем лучше будет исход для пациента.

В рамках исследования ученые стремились выявить биомаркеры ишемического инсульта с образованием тромба. Они нацелились на два специфических белка, обнаруживаемых в капиллярной крови — глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP) и D-димер. Оказалось, что определенная комбинация уровней GFAP и D-димера формируется в организме менее чем за шесть часов от появления симптомов инсульта. Тест на основе этих биомаркеров, созданный учеными, позволил предсказывать вероятность инсульта с тромбозом со специфичностью 93% и чувствительностью 81%.

Ученые убеждены в многообещающем потенциале этого доступного диагностического инструмента и целесообразности его применения в случаях, когда применение методов современной компьютерной визуализации невозможно. Исследователи намерены провести еще несколько испытаний для оценки эффективности теста перед потенциальным массовым внедрением.

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