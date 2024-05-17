Блогера Богдана Бакалейко объявили в розыск за нарушение закона об иноагентах

Экс-журналиста телеканала «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) Богдана Бакалейко (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

«Бакалейко Богдан Владимирович, 16.05.1991 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — уточнили в сообщении.

В отношении Бакалейко возбудили уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Минюст РФ внес блогера в реестр иноагентов в марте 2023 года за то, что он распространял сообщения и материалы иноагентов, а так же распространял негативную информацию о деятельности органов государственной власти, допускал высказывания против СВО.

До этого россиянина приговорили к 10 месяцам исправительных работ за фейки об армии. Судья признал 25-летнего мужчину виновным по двум эпизодам.

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