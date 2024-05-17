Высокий социальный статус связали с увеличенным потреблением алкоголя

Согласно новому исследованию ученых из университета Квинсленда (Австралия), люди с высоким социально-экономическим статусом в среднем пьют больше алкоголя, чем люди с более низким. Результаты научной работы опубликованы в журнале Drug and Alcohol Dependence (DАD).

Чтобы выяснить, как распределяется потребление алкоголя между социальными группами с различными уровнями дохода, образования и социальным статусом ученые применили специальную технологию анализа сточных вод на территории всей Австралии. Отмечается, что пробы вод были собраны в период с 2016 по 2023 год. По словам ученых, исследование охватило 50% населения.

Оказалось, что повышенное потребление алкоголя было более распространено в регионах и районах с более высоким социально-экономическим статусом, жители которых отличались высоким уровнем образования и дохода, а также наличием перспективной работы.

По словам исследователей, такие результаты могут быть связаны с целым рядом факторов — экономической доступностью алкоголя для обеспеченных людей и их вовлеченностью в социальную деятельность, предполагающую употребление алкоголя (посещение праздников, различных встреч и банкетов).

Ранее был создан гель для «обезвреживания» алкоголя в организме.