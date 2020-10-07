Минобороны РФ направит четыре Ил-26 на тушение склада с боеприпасами
Максимс Краюшкинс
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Четыре Ил-26 Минобороны РФ направлены на тушение склада с боеприпасами под Рязанью. Об этом сообщает ТАСС.
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Ранее сообщалось, что из-за огня спасатели эвакуировали 10 сел. На место ЧП направлен пожарный поезд. В готовности к вылету также находится самолет-танкер Ил-76. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что к тушению арсенала могут привлечь три военных вертолета Ми-8.
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