Названа причина крушения Ан-26 под Харьковом

Расшифровка черных ящиков разбившегося под Харьковом Ан-26 показала, что у самолета отказал один из блоков системы управления двигателем. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на вице-премьера Украины Олега Уруського.

«Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по «ИКМ» (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя», — говорится в сообщении.

Он добавил, что расследование причин крушения Ан-26 выявило «наличие грубых нарушений, как во время выполнения полетных заданий, так и в организации полетов в целом».

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 26 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела. Они были госпитализированы. Один из выживших умер, а другой находится в больнице.

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