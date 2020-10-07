Власти Карабаха выступили против посредничества Турции в переговорах

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика выступает против посредничества Турции в переговорах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД НКР.

«В очередной раз твердо заявляем о принципиальной позиции Республики Арцaх относительно недопустимости участия Турции в какой-либо форме в международных посреднических усилиях в рамках процесса мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта», — сказано в заявлении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что турецкая сторона должна принимать участие в урегулировании карабахского конфликта.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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