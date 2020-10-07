Ночью в Степанакерте раздалась серия взрывов

В Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики, раздалась серия из нескольких взрывов, передает РИА «Новости».

Как сообщается, одновременно с этим в городе была включена сирена воздушной тревоги, которая звучала в течение около 20 минут.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Снаряды РЗСО «Смерч» разорвались в центре Степанакерта

— Армения сообщила о новом обстреле Степанакерта

— Пашинян: Армения пойдет на уступки в Карабахе, если это сделает Азербайджан