Азербайджан начал широкомасштабное наступление на южном фронте Карабаха

Армия Азербайджана начала наступление на южном направлении зоны карабахского конфликта с привлечением резервистов и большого количества техники. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян у себя в Facebook.

«Сегодня днем ВС Азербайджана с привлечением резервистов и большого количества военной техники, в частности, танков и артиллерии, предприняла широкомасштабную атаку на южном направлении фронта (граница с Ираном - ИФ). Азербайджан также не учитывает безопасности территории Ирана», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил продолжить «планомерное, целенаправленное и последовательное уничтожение сил противника» в Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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