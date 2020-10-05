Алиев заявил, что у конфликта в Карабахе есть военное решение

Антон Демидов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что он не согласен с отсутствием военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в интервью каналу «Аль-Арабия». Текст беседы азербайджанского лидера с телеканалом опубликован на его сайте.

Алиев отметил, что ему часто приходится слышать, что у конфликта в этом регионе нет военного решения.

«Я с этим не согласен», — сказал он.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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