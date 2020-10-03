Армения готова к обсуждению вопроса введения миротворцев из РФ в Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности властей страны провести переговоры по вопросу введения миротворцев из России в непризнанный Нагорный Карабах. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что обсуждение данного вопроса может пройти в рамках Минской группы ОБСЕ.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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