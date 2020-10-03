В Ереване заявили о крупных потерях Азербайджана в Карабахе

В Минобороны оценивают потери Азербайджана в ходе конфликта в Карабахе в 3 тыс. человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна.

«По данным разведки, количество убитых азербайджанских военных превысило 3 тыс. Большинство трупов находятся на нейтральной территории. Для их эвакуации ничего не предпринимается», — сообщил Ованнисян.

Ранее власти Армении сообщили, что утром 3 октября ВС Азербайджана перешли в наступление на севере и юге Нагорного Карабаха. Его сдерживают силы НКР и армянские ВС.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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