НКР сообщила о гибели 54 военных своей армии обороны за день

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики за минувшие сутки потеряла 54 военнослужащих. Об этом заявил заместитель командующего АО НКР Артура Саркисяна, передает РИА «Новости».

«К сожалению, погибли 54 наших военнослужащих. Выражаю соболезнования», — сказал он.

Ранее минобороны Карабаха обнародовал список со 103 погибшими военными.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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