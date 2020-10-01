Армения заявила, что в Карабахе сбит второй за день азербайджанский самолет

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили самолет и вертолет ВВС Азербайджана, передает РИА «Новости».

Азербайджанские воздушные судна были сбиты на южном и юго-восточном направлениях, утверждает Степанян.

По ее словам, вертолет упал на территорию, контролируемую армией обороны Карабаха.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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