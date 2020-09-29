Армения назвала неумелым заявление Азербайджана по сбитому Су-25

В минобороны Армении прокомментировали заявление азербайджанской стороны по инциденту со сбитым штурмовиком су-25 ВВС Армении. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель ведомства Арцрун Ованнисян выразил мнение, что Азербайджан выпустил поспешное опровержение неумелыми формулировками. По его словам, в Баку утверждали, что на вооружении ВВС Азербайджана не стоят F-16.

«Мы очень хорошо знаем, что они принадлежат не Азербайджану, а ВВС Турции», — подчеркнул Ованнисян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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