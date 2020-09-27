Пашинян: Азербайджан объявил войну армянскому народу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну всему армянскому народу, передает «Интерфакс».

Глава кабмина сообщил, что Азербайджан утром 27 сентября вновь предпринял широкомасштабные провокации.

Пашинян отметил, что Азербайджан атакует оборону Карабаха по всем направлениям, есть жертвы и раненые, в том числе среди мирного населения.

По его мнению, глава Азербайджана Ильхам Алиев «вновь объявил войну армянскому народу».

«Мы готовы к этой войне, поскольку осознавали, что пропагандируемая в Азербайджане ненависть к армянам не могла привести к другому результату, чем к войне», — заключил Пашинян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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