КНДР потребовала от Южной Кореи прекратить нарушения морских границ

Северная Корея предупредила Южную о недопустимости нарушения ее западной морской границы в поисках тела гражданина республики, застреленного в водах КНДР, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Согласно докладу Западного флота наших ВМС, Южная сторона мобилизовала многочисленные суда, включая военные корабли, для проведения акции, предположительно поисковой операции, и позволила им с 25 сентября вторгаться в наши территориальные воды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что КНДР планирует организовать собственную поисковую операцию и рассматривает возможные «процедуры» и «способы» передачи тела в случае его обнаружения.

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