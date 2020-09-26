Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о катастрофе

Курсант Вячеслав Золочевский, который выжил при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области, рассказал подробности об авиакатастрофе. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на главу Харьковской областной администрации Алексея Кучера.

По словам курсанта, все было «как в компьютерной игре». Пострадавший сообщил, что он всего не помнит, так как на определенном этапе потерял сознание.

«После того как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге», — сказал Кучер.

Он добавил, что Золочевский выжил, находясь в воздушном судне. При этом он не выпрыгивал из самолета.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 26 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела. Они были госпитализированы. Один из выживших умер, а другой находится в больнице.

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