Военные летчики РФ выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 под Харьковом

Начальник Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров от лица летчиков принес соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Харьковом. Об этом сообщает ТАСС.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 25 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела.

Зибров выразил «искренние соболезнования семьям погибших от лица летчиков и курсантов» академии.

«Глубоко потрясены трагедией, унесшей жизни курсантов и летчиков украинского самолета Ан-26 под Харьковом», — сказал он.

По его словам, «влюбленные в небо» переживают каждую потерю коллег как свою. Генерал-полковник подчеркнул, что небо не разделяет людей «на своих и чужих».

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