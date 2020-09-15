ВКС России перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем

Российские истребители перехватили стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США над Беринговым и Охотским морями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали американский бомбардировщик B-1В Lancer, приближающийся к границе России.

После сопровождения иностранного самолета истребители ВКС РФ МиГ-31 и Су-35с благополучно вернулись на аэродром базирования.

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