Бомбардировщики США пролетели около Крыма

Два стратегических бомбардировщика США B-52H Stratofortress пролетели к западу от Крыма, пишет «Интерфакс».

Сообщается, что бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие, вылетели с авиабазы Фэрфлорд в Великобритании. Они пролетели над Украиной и направились на Крым.

Полет около морской границы Крыма длился примерно десять минут. Также у российских рубежей на Черном море курсировали два разведывательных самолета Великобритании Sentinel R.1.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цена «перехвата»: во что обходится подъем истребителя в воздух

— Бомбардировщики США провели полеты вдоль российской границы в Арктике

— В США перечислили преимущества российских Су-27 и Су-30 перед авиацией НАТО