Аравийская коалиция нанесла авиаудары по военным объектам хуситов

Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по двум военным объектам хуситов в столице Йемена Сане. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, всего было нанесено девять авиаударов по военно-инженерному лагерю и штабу аппарата национальной безопасности.

Стычки между правительством Йемена и повстанцами-хуситами продолжаются с 2014 года. С 2015 года к местным властям присоединилась военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В 2018 году было под эгидой ООН в Стокгольме была организована встреча сторон конфликта. Они смогли достичь важных договоренностей.

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