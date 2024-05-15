В ЦБ рассказали о нюансах займов у работодателей

При увольнении сотрудника работодатель может потребовать вернуть остаток ранее предоставленного займа разом в полном объеме. Об этом «Газете.Ru» рассказала начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО Ольга Милова.

«Работнику следует проверить содержание заключаемого с работодателем договора займа и внимательно ознакомиться со всеми его условиями. Следует обратить внимание на условия досрочного возврата займа, а также разобраться, изменится ли порядок выплаты займа при увольнении», — отметила эксперт.

Она добавила, что по налоговому законодательству при предоставлении работодателем беспроцентного займа сотруднику у последнего возникает материальная выгода, которая считается доходом сотрудника и облагается налогом. Сбор рассчитывается с разницы процентной ставки договора займа и значением в виде 2/3 ставки рефинансирования (ключевой), которая действует в этом году. По Налоговому кодексу такой доход облагается по повышенной ставке в 35%. Поэтому беспроцентный заем от работодателя по факту может оказаться для работника не бесплатным.

Чаще всего займы у работодателя берут банковские служащие – в том числе ипотеку по госпрограммам под низкий процент (6-8%). Ряд российских организаций включают в соцпакет работников заимствования на приобретение жилья под 0% или низкий процент.

По информации газеты «Известия», Минфин готов внести изменения в Основные направления налоговой политики, которые позволят освободить банковских служащих от уплаты материальной выгоды по льготным кредитам, а для других заемщиков у работодателей – зафиксировать ключевую ставку на момент предоставления кредита.

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