Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ рассказали о нюансах займов у работодателей

ЦБ: работодатель потребует от сотрудника вернуть заем разом при увольнении

close
100%
Shutterstock

При увольнении сотрудника работодатель может потребовать вернуть остаток ранее предоставленного займа разом в полном объеме. Об этом «Газете.Ru» рассказала начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО Ольга Милова.

«Работнику следует проверить содержание заключаемого с работодателем договора займа и внимательно ознакомиться со всеми его условиями. Следует обратить внимание на условия досрочного возврата займа, а также разобраться, изменится ли порядок выплаты займа при увольнении», — отметила эксперт.

Она добавила, что по налоговому законодательству при предоставлении работодателем беспроцентного займа сотруднику у последнего возникает материальная выгода, которая считается доходом сотрудника и облагается налогом. Сбор рассчитывается с разницы процентной ставки договора займа и значением в виде 2/3 ставки рефинансирования (ключевой), которая действует в этом году. По Налоговому кодексу такой доход облагается по повышенной ставке в 35%. Поэтому беспроцентный заем от работодателя по факту может оказаться для работника не бесплатным.

Чаще всего займы у работодателя берут банковские служащие – в том числе ипотеку по госпрограммам под низкий процент (6-8%). Ряд российских организаций включают в соцпакет работников заимствования на приобретение жилья под 0% или низкий процент.

По информации газеты «Известия», Минфин готов внести изменения в Основные направления налоговой политики, которые позволят освободить банковских служащих от уплаты материальной выгоды по льготным кредитам, а для других заемщиков у работодателей – зафиксировать ключевую ставку на момент предоставления кредита.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли гасить ипотеку досрочно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами