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Пугачева поделилась, что провела незабываемую встречу с Юрием Шевчуком

Певица Алла Пугачева встретилась с Шевчуком во время концерта ДДТ на Кипре

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева опубликовала серию фотографий с лидером группы «ДДТ» Юрием Шевчуком в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Питер. Юность. Друзья. Концерт «ДДТ» собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой», — подписала исполнительница.

На снимках артистка запечатлена вместе с предпринимателем Олегом Тиньковым (признан в РФ иностранным агентом), супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и самим Шевчуком. Свой пост Пугачева сопроводила хэштегом «Кипр», а также приложила видео, на котором она с супругом подпевает шлягеру коллектива «Осень» на концерте. Предположительно, звезды встретились на выступлении Шевчука, которое прошло 11 мая в Лимассоле.

До этого Пугачеву уже замечали в компании Тинькова в кипрском ресторане. Их снимали местные блогеры. Тогда Пугачева и Тиньков оживленно беседовали друг с другом.

10 мая посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Алла Пугачева и другие российские артисты, прошедшие процедуру репатриации, являются гражданами еврейского государства.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль.

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