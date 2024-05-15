Продажи новостроек в России резко замедлились

По итогам апреля 2024 года в новостройках Москвы было выставлено на продажу 72,54 тыс. квартир и апартаментов. За месяц объем предложения в столице вырос на 0,6%, за год – на 1,1%. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Темпы роста предложения квартир и апартаментов в новостройках Москвы сократились в 42 раза. С апреля 2022 года по апрель 2023-го число выставленных на продажу квартир и апартаментов в Москве увеличилось на 46,5% против 1,1% за апрель 2023-го к апрелю 2024-го.

«На фоне столь стремительного роста к началу 2023 года в экспертном сообществе стали звучать мнения об угрозе затоваривания рынка недвижимости. Но, как показала практика, рынок быстро достиг баланс предложения и спроса», — отметил Сырцов.

По его словам, девелоперы для привлечения клиентов на фоне экономической нестабильности стали в том числе расширять выбор жилья в существующих проектах. Следовательно, увеличилось только количество экспонируемых квартир в строящихся комплексах, а не суммарное число вариантов, потенциально доступных клиентам. Вместе с тем застройщики немного сократили темпы выхода на рынок новых проектов, хотя продолжили активно пополнять предложение следующими очередями в уже реализуемых ЖК, уточнил Сырцов. Он добавил, что покупательская активность сохраняется на стабильном уровне, что способствует вымыванию предложения, как итог — объем экспозиции уже на протяжении года остается на практически неизменном уровне.

По данным «Метриум», 58,2% от всего предложения новостроек в Москве приходится на стандарт- и комфорт-класс, 32,1% – на бизнес-класс, 9,7% – на премиум-, элитный и делюкс-класс. На котловане находится 20,9% квартир и апартаментов, на этапе монтажа этажей – 53,3%, на стадии отделки фасадов и внутренних помещений – 15,2%, в готовых комплексах – всего 10,6%. Таким образом, сейчас наблюдается дефицит новостроек с ключами, заключил Сырцов.

Средняя стоимость квадратного метра на московском рынке новостроек по итогам апреля 2024 года составила 461,5 тыс. рублей. За месяц этот показатель сократился на 0,9%.

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