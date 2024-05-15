Теннисист Медведев может потерять свое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев может потерять свою позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и опуститься с четвертого места на пятое по итогам турнира серии «Мастерс» в Риме.

В рамках 1/8 финала турнира российский спортсмен в двух сетах проиграл представителю США Томми Полу — 1:6, 4:6, таким образом, Медведев не сумел защитить свой титул, который он завоевал в прошлом году, и лишился 900 очков рейтинга. Сейчас в его активе 6295 баллов.

Он продолжает сохранять четвертую строчку в рейтинге, однако может ее лишиться, если немецкий теннисист Александр Зверев, который идет на пятом месте и имеет 5435, выиграет римский «Мастерс».

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

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