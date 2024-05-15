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В «Спартаке» постарались объяснить поражение от «Балтики»

Тренер «Спартака» Слишкович о поражении «Балтике»: реализация была не на уровне

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал поражение команды от калининградской «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России, отметив, что соперники заслужили победу в этом матче. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Это футбол, где одна команда создает моменты, но не забивает, а другая выждала ошибку на стандарте, когда мы потеряли концентрацию. Пропустили ранний гол, было время вернуться. У нас были стопроцентные моменты, но реализация не была на том уровне», — заявил Слишкович.

Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе »Ростех Арена», завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

В суперфинале Кубка России «Балтика», которую возглавляет Сергей Игнашевич, сразится с лучшей командой пары финала Пути РПЛ — петербургским «Зенитом» или московским ЦСКА. Первая встреча команд, состоявшаяся в Москве, завершилась вничью, 1:1. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 15 мая. Начало — 20:45 по московскому времени.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.

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