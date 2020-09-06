В Багдаде обстреляли аэропорт
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В Багдаде обстреляли международный аэропорт, сообщил новостной портал «Шафак ньюс» со ссылкой на источники в силовых структурах Ирака.
Отмечается, что по аэропорту выпустили три реактивных снаряда. Один из них взорвался на парковке в гражданской части, из-за чего пострадали четыре машины.
О пострадавших пока не сообщалось. Предположительно, выпустившие ракеты хотели атаковать военный аэродром, расположенный на территории аэропорта, где находятся американские и иракские военнослужащие.
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