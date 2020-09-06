Шойгу обвинил НАТО в стремлении к милитаризации Черноморья
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО стремится к милитаризации Черноморского региона. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он подчеркнул, что войска альянса регулярно заходят в акваторию Черного моря.
Глава ведомства также добавил, что НАТО работает над развитием военного потенциала восточноевропейских союзников через модернизацию портов, аэродромов, военно-морских баз и другого.
Шойгу заключил, что Североатлантический альянс занимается развертыванием системы противоракетной обороны вопреки балансу стратегических сил.
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