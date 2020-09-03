Сирийские дети спели для российский военных

Дети, обучающиеся в российском культурном центре в Сирии, выступили с песнями на российской авиабазе Хмеймим, сообщает РИА «Новости».

После концертов российские военные устроили детям экскурсию, в частности, показали советскую и трофейную военную, музей и храм, указано в сообщении.

Кроме того, военнослужащие подарили детям рюкзаки и письменные принадлежности.

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