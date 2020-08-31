Российские специалисты осуществят наблюдательный полет над Венгрией

Российские специалисты с 31 августа по 4 сентября осуществят наблюдательный полет над территорией Венгрии, уведомил исполняющий обязанности начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности полковник Руслан Шишин. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Отмечается, что полет будет выполнен в рамках реализации Договора по открытому небу.

«Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Венгрии», — указано в сообщении.

Российский самолет наблюдения будет перемещаться по согласованному с венгерской стороной маршруту.

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