Белоруссия закупит у России военную технику

Белоруссия заключила с Россией контракты на поставку, ремонт и обслуживание военной техники, сообщает белорусское министерство обороны.

В частности, подписаны соглашения о поставке Белоруссии двух бронетранспортеров БТР-82 и первой партии из четырех вертолетов Ми-35М, указано в сообщении.

Кроме того, Вооруженные силы Белоруссии и российский концерн «Алмаз – Антей» подписали план взаимодействия по поставкам образцов систем противоракетной обороны (ПРО) до 2025 года.

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